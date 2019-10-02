2020台灣燈會於明年2月8日至23日在台中市登場，台中市警察局預估將湧入大量人潮；刑事警察大隊提醒民眾，應提防扒手偷竊手法，勿攜帶貴重物品遊燈會，另「背包抱胸前」、「皮夾藏前方內袋」、「手機勿外露」及「近身碰撞遭竊」等4招防範，降低被扒手偷竊的風險。

2020台灣燈會以「璀璨台中」為主題，包括主、副展區，主燈區自2020年2月8日至2月23日，於台中市花博后里園區、副燈區為2019年12月21日至2020年2月23日，在文心森林公園等2處展出；警方特別提醒，全國性燈會活動人潮多，扒竊分子可能趁機竊取民眾財物。

刑事警察大隊破解「扒手行竊術」，竊嫌先選定「目標」，找尋人群中較易得手之提包、背包、皮夾、手機或貴重物品，趁人多擁擠時，「近身用手或胳膊觸碰」、「聲東擊西或問路」分散民眾注意力、「故意推擠」用身體、衣服、帽子、報紙、提包、雨傘等物品掩護，趁機竊取物品，扒竊集團則採成員轉遞方式，逃離現場。

為防制燈會活動期間竊盜案件發生，警方將針對停車場及周邊停車場加強巡邏，以防竊宣傳標語、旗幟、LED燈展示牌及擴音器等方式加強宣導，讓參觀燈會民眾能時時提高警覺，降低竊案發生。

刑事警察大隊將於燈會活動期間加強規劃檢肅扒竊勤務，於人潮最為擁擠期間，在燈會活動會場及周邊，部署警力執行檢扒任務，防範及打擊宵小伺機扒竊財物，讓民眾能更安全參觀燈會活動。

(中時 )