推廣在地毛豆產業，新市農會配合11月舉行的產業文化活動，將舉辦毛豆創意甜點比賽，即日起到13日受理報名，冠軍將有2萬元獎金。（資料照，莊曜聰攝）

講到台南新市除了科學園區外，就會讓人想到好吃的毛豆，近年新市農會推廣毛豆產業，開發周邊農特產提高附加價值，為配合11月登場的毛豆產業文化活動，將舉辦「毛豆創意甜點比賽」，冠軍還能獲得2萬元的獎金，即日起到13日受理報名，歡迎對甜點創作有興趣的民眾試試身手。

新市農會指出，全盛時期當地種植毛豆面積達1000公頃，隨著休耕政策及南科園區徵地，日漸沒落，10年前結合各界專注產業復興，品質提升後除外銷創下佳績，也開發如毛豆麵、茶豆酥、毛豆霜淇淋、冰淇淋等相關產品搶占內需市場，年營業額逾2000萬元。

新市農會將毛豆做成霜淇淋、冰淇淋等甜食，市場反應不錯，因此想廣納各方創意，並深化品牌形象，所以舉辦創意甜點比賽，參賽者必須以以新市農會的毛豆相關產品做為主要食材，並製作兩款甜點產品，採初賽與決賽兩階段方式來進行。

初賽採書審方式進行，參賽者須將作品拍照，做成書面報告，由評審針對創意與主題呈現度、食材運用程度、商品化及量化生產可行性等面向進行評核，並選出12組入圍者進入決賽。

決賽將由農會補助1000元材料費，採靜態展示成品為主，參賽者將作品在活動當天送到現場，由創作者說明製作過程及理念、評審品嘗評定口感，最後針對技巧、創意、經濟及商業性、食材運用、口條表達等進行評分，最後選出冠、亞、季軍各1隊及佳作3隊，前3名獎金各為2萬、1萬5000元、1萬元，佳作可獲得5000元。

(中時 )