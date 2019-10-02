一年一度的捷安特嘉年華包含越野賽、大鐵人賽、小鐵人賽和幼兒滑步車賽，其中小鐵人賽金牌由就讀日南國中二年級的謝帛勳奪得。大甲高中校長蕭建華得知謝帛勳有意選讀大甲高中，特別前往探訪，並致贈體育班的運動服裝，歡迎謝帛勳2年後加入甲中行列。

專攻自由車的謝帛勳最欣賞鐵人好手謝昇諺和自由車名將馮俊凱，對自己的未來也早已規劃好。謝帛勳受訪時提到「高中我要進大甲高中，大學要唸國立體大，以後要當國手拼奧運。」，大甲高中校長蕭建華欣聞優秀體育選手未來有就讀甲中，感到非常高興。

大甲高中體育班是教育部體育署評選為高中職體育班訓練標竿組的「標竿學校」，校長蕭建華求才若渴，聽聞謝帛勳有意選讀大甲高中，特別偕同自由車教練和體育組長前往日南國中探訪，並致贈甲中體育班的運動服裝表示竭誠歡迎帛勳2年後加入大甲高中的行列。

國家級自由車教練徐瑞德表示，謝帛勳若在大甲高中就讀，學校必定提供所有的資源，運用累積起來的豐富經驗，傾全力協助他在自由車方面的專長訓練，繼續加強他的自由車專長，進而爭取參加國際賽事，為國爭光。

蕭建華說，學校在自由車專項方面，能得天下之英才，必將努力協助栽培，也希望同學們能見賢思齊。雖然謝帛勳希望自己成為「台灣自由車界的第二位馮俊凱」，但他與徐教練則期勉成為「台灣自由車界的第一位謝帛勳」。

(中時 )