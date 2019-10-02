「大直匯」建案在臉書粉絲專頁廣告對於使用分區為商業區的建案使用一般住宅用語，公平會認為，足以影響交易決定商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤表示，違反公平交易法規定，處昌鑫建設公司80萬元罰鍰及璞石公司40萬元罰鍰。

公平會接獲台北市政府地政局反映，「大直匯」建案在廣告訴求住宅使用，然該建案使用分區為「商業區」，不得做為住宅使用，相關廣告疑涉不實。公平會調查，「大直匯」臉書粉絲專頁廣告內容使用「花園城堡」、「住居」、「居家」……等用語，給予一般大眾該建案可作為一般住宅使用印象。

而台北市政府都市發展局表示，其都市計畫書明訂該建案所在的商業區不允許作住宅使用，公平會表示，建案銷售廣告對於建物用途描述，影響交易相對人作成是否購買該建案決定甚鉅，也攸關購買建案後能否合法使用，若交易相對人獲悉該建案作為住宅使用，恐與建物核准用途相違背，致有遭處罰鍰、停止違規使用、停止供水、供電等風險。

公平會認為，「大直匯」臉書粉絲專頁建案廣告對於使用分區為商業區建案使用一般住宅用語，廣告內容及用途與事實有極大差距，且其差距已逾一般大眾所能接受程度。

(中時 )