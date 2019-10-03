店長林巧真熱愛烘焙各式小西點，創業4年來憑藉好手藝、用料紮實，逐漸累積好口碑和一群忠實老主顧。（店家提供／謝瓊雲彰化傳真）

經典法式鄉村口味泡芙，內餡是滿滿的卡士達醬，使用香草籽，香氣濃郁。（店家提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市柒拾蛋糕以起司諧音為名，開業4年來最初只在網路上販售起司蛋糕和泡芙，因為太受歡迎，3年前租下店面以工作室提供取貨與外帶，簡樸的裝潢、僅周末時段營業，仍成為網路上十分受歡迎的人氣文青甜點店。

一顆顆巴掌大的法式泡芙，使用鮮奶、雞蛋與麵粉手工製作，完成後均勻擠上烤盤，撒上糖粒與杏仁角，進烤爐大火烘烤約30分鐘迅速膨脹後，再轉小火慢慢悶烤近兩小時，才能呈現金黃酥脆的泡芙外皮。

內餡灌入以法式鮮奶油、牛奶與香草籽等製成的原味卡士達醬，就是最受喜愛的招牌經典鄉村泡芙；若沒有事先預訂，可能就吃不到。

另外兩款熱銷口味還有巧克力和香甜百香果；使用法國米歇爾柯茲無糖巧克力粉製作，吃進濃郁的巧克力香氣，卻減少糖份負擔；而以新鮮埔里百香果原汁，獨家比例拌入原味卡士達醬內，清爽富酸甜香氣的內餡、搭配酥脆泡芙，讓人忍不住一口接一口。

店長林巧真並非餐飲烘焙本科生，原本在外貿公司擔任特助，擁有多年電商網路銷售與行銷企畫經驗；從小就喜歡跟著媽媽一起享受甜點滋味的她，為了讓媽媽吃得更健康無負擔，一頭栽入甜點烘焙的世界。

創業後她獨立一手包辦所有商品的拍照與網路接單，除了招牌法式泡芙，也製作各式捲類蛋糕，可麗露、乳酪塔等小西點，顧及現做甜點品質、加上網路訂單今年不斷暴增，僅在周末開店營業，周一、周四傍晚時段則為網路訂單的取貨日。

林巧真說，使用好的原料食材、並以手工製作的每個甜點，都讓她感受到滿滿的成就感與幸福感，希望能一直把這份心意傳遞給更多消費者。

店名：柒拾蛋糕

電話：0911682550

地址：彰化縣員林市萬年路一段321號

價格：法式泡芙45元至50元

營業時間：每周五至周日13：30至19：00，不定期加開營業日，詳見FB粉絲專頁

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