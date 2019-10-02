苗栗縣政府定期辦理橋梁檢測。（苗栗縣政府工務處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理橋樑檢測，每年編列1000萬元橋梁改善經費。（苗栗縣政府工務處提供／何冠嫻苗栗傳真）

宜蘭南方澳大橋斷裂震撼全國，各地民眾更擔心各自縣市橋梁安全，而苗栗縣政府針對轄內1463座橋梁，每2年辦理檢測，並編列每年1000萬元的修繕經費，目前全縣無危險橋樑，但仍爭取經費詳細檢測6座索力橋梁。

縣府於2000年首辦橋樑檢測作業，並根據「公路養護手冊」與「公務養護規範」，將苗栗畫分南北區塊，各區橋梁每2年辦理定期檢測。縣府工務處說明，橋梁正常使用數量有1463座，其中索力橋梁6座、橋齡20年以上橋梁720 座、應維修橋梁39座，每年編列1000萬預算依照檢測結果排列維修，今年將修繕11座橋梁。

縣府工務處長古明弘表示，各屬性橋梁有不同檢測指標，新東大橋、新港大橋、客屬大橋、頭份大橋、環湖橋、田美大橋等6座為索力橋梁，其中客屬大橋近年每年辦理高程檢測，縣內第一座索力大橋「新東大橋」曾分別於2008年、2014年辦理索力檢測，結果顯示鋼纜索力無異常變化。

古明弘指出，由於經費有限，經評估以嚴重性排定修繕順序，若不足則再向中央爭取經費，且有鑑於宜蘭南方澳大橋坍塌，縣府目前將爭取經費，針對縣內6座索力橋梁進行全面的詳細檢測。

(中時 )