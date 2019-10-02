今年適逢高雄市岡山區改名100周年，也是岡山國小120周年，高雄市民政局擴大舉辦籃籗會，成為籃籗文化節。高雄市政府祕書長陳鴻益等人2日為活動宣傳。

陳鴻益穿上簑衣（古代雨衣），民政局長曹恒榮與岡山區區長黃中中等人穿上頗有古風的服裝，挑起扁擔，扁擔上有岡山、燕巢的土特產包含豆瓣醬、芭樂等，為活動宣傳。

陳鴻益致詞時說，岡山舊名是阿公店，在日據時代更名為岡山，過去是台南古城到鳳山縣衙官道最重要的聚落。北高雄有11個鄉鎮，現改為11個區，岡山位於這些區的中心。

尤其捷運紅線的通車，南岡山站的啟用，拉進岡山與高雄市區的距離。陳鴻益表示，捷運紅線也將北沿，第1階段的岡山火車站工程已經發包，還要往北延伸，日後會再新增6個捷運車站，此交通建設將強化北高雄的區域發展。

籃籗會又稱籮筐會，是岡山特有的文化，已經有200多年的歷史，是1年舉辦3次的盛會，分別是農曆3月23日媽祖生日、8月14日中秋節前、9月15日義民爺生日。這次擴大舉辦，於國曆10月12與13日在岡山農工舉行，特色包含空軍、螺絲產業、籃籗市集、以物易物、養羊等，歡迎民眾踴躍參加。

此外，由於上次籃籗會發生火警，黃中中說，已經對參加的攤商加強宣導，未來也將請市議會修法，對活動攤商使用明火加以規範，保障活動的安全性。

(旺報 )