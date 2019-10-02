王功海灘2日上午安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，在滿佈蚵殼的泥灘發現1隻海龜，依海龜救援流程協放生。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁傳真）

王功海灘2日上午安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，在滿佈蚵殼的泥灘發現1隻海龜，依海龜救援流程協放生。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁傳真）

王功海灘2日上午安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，在滿佈蚵殼的泥灘發現1隻海龜，依海龜救援流程協放生。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁傳真）

莎喲娜啦龜向大海！綠蠵龜受困泥灘海巡助一臂之力

王功海灘2日上午，安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，在滿佈蚵殼的泥灘發現1隻海龜，無法脫困、頻頻掙扎，海巡依海龜救援流程協助放生，歷經烈日酷烤的綠蠵龜，重新嗅聞到海水的氣味，拚命拍震著前臂，興奮之情也傳震到海巡弟兄的血液脈動，海龜重回大海，波濤中一溜煙不見，「再見、再見！不要再迷航囉！」

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所於2日上午9點42分，安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，發現1隻活體海龜擱淺泥灘，旋即由王功安檢所派員前往處置。

海巡依海龜救援流程協助脫困，將其放置於救援箱給予保濕，並鋪設厚毛巾於箱內，以減少腹部因衝撞而受傷，測量後，該海龜體長約51公分、寬約33公分。

經聯繫國立海洋生物博物館吳先生並提供海龜照片，初步確認為一級保育類綠蠵龜，吳先生另表示本案發現綠蠵龜為彰化沿海地區接獲通報的首例，實為罕見，考量綠蠵龜無受傷情形，建議海水漲潮時將其放生即可。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

(中時 )