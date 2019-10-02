民進黨中常會邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，以「三年財經政績亮點及未來四年的挑戰」為題進行專案報告。民進黨主席卓榮泰表示，過去三年台灣總體財經表現有目共睹，還需要讓更多民眾了解民進黨執政拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

卓榮泰於會中表示，三年多以來，台灣經濟趨於穩健，這是全民共同努力的成果，行政團隊致力推動經濟轉型，民進黨也要給予高度的肯定。主要的指標都呈現明顯的進步，例如失業率創下18年來的新低、蔡總統任內基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升。

總統蔡英文上任後，推動五加二產業創新計劃，積極為企業排除投資障礙，提升基礎建設，不但成功打造「智慧機械」及「物聯網」兩個新兆元產業，現在更要迎接史上最大的台商鮭魚返鄉潮，截至今年9月底回台投資金額已經突破6千億元。各項施政除了提升台灣的競爭優勢外，也減少美中貿易戰可能帶來的衝擊。

同時，民進黨立院黨團委員們的努力，積極修訂並通過諸多如《所得稅法》、《前瞻基礎建設特別條例》、《產業創新條例》、派遣勞工權益納入《勞基法》等福國利民的法案。其中像是修訂《所得稅法》，減輕薪資上班族、中低收入者、育兒家庭，以及身心失能者家庭的所得稅負擔，就是讓庶民實際有感的稅改方案。

台灣這三年多的總體財經表現，大家有目共睹，未來四年仍要面臨國內外許多的新情勢與挑戰。改革不能倒退，進入選戰最後這決戰一百天，請民進黨黨員全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

(工商 )