茂利通公司在東森購物網站、PChome Online 24h購物網站及松果購物網站銷售超大收納箱商品，廣告刊載「100L無敵大容量」及「100L超大容量」，但公平會調查，僅有94.5公升，認為足以影響交易決定商品品質為虛偽不實及引人錯誤表示，違反公平交易法，處東森得易購公司、網路家庭公司及茂利通公司各5萬元罰鍰。

公平會表示，日系開窗下開式超大收納箱商品，廣告刊載「100L無敵大容量」及「100L超大容量」，但依茂利通公司所提供容量測量數據係依該商品外部長度、寬度及高度計算後為94.5公升，並未達100公升，實非為該商品內部空間測量資料，且該等公司均未實際測得該商品內部空間大小，也沒有該商品內部可盛裝容量為100公升客觀數據。

公平會認為，該廣告刊載，足以引起一般大眾產生錯誤認知或決定，已違反公平交易法第21條第1項規定。

(中時 )