慈濟杉林樂齡學堂林清泉等7人，聯合舉辦「游藝杉林‧順江尋玉」樂齡書畫聯展，於10月4至6日在高雄市立圖書館杉林分館展出，共展出60件書畫作品，融合活躍老化的樂齡學習主題，每一件作品都展現生命力與創造力。

這7位長者每周一定時相聚，揮毫切磋藝技。樂齡學堂的志工班長劉玉停，是老師退休，一手摺紙藝術吸睛，書法根基更是深厚。

患有重度腦性麻痺的李權展是杉林圖書館志工，7年前，樂齡學堂指導老師高慶和在圖書館成立千歲書法班，李權展報名參加，苦練3個月學握筆，跨進門檻後，不管是大小篆書，或楷、隸書體，都運用得宜。

大半輩子務農的傅玉妹阿嬤，在樂齡學堂發現她的書法天賦，書法作品楷、篆皆妙，令人驚豔。林清泉則是鞋店老闆，他事業有成後，投身慈濟擔任志工。莫拉克風災後深入災區協助災民，鄉親們入住大愛園區開辦樂齡學堂一路相挺。

班上最年長者的是89歲農民李順發，他與74歲的退休工廠老闆江勝裕，這對哥倆在年輕時為家庭、兒女犧牲奉獻，現在參加樂齡的書法班、國畫班、陶藝班，尋回遺落多年前那個充滿藝術靈性的自己，填補生命的缺口，找到快樂的老後生活。

(旺報 )