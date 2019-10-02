陳亭妃在黨內民調中，大幅領先對手。（摘自陳亭妃臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市立委第3選區戰局由國民黨派出北區振興里長童小芸挑戰民進黨現任立委陳亭妃，此區至今聞不到政黨對決的煙硝味，陳亭妃被黨內民調評估大幅領先，是台南6個選區中，最有把握的一區，童小芸此戰能否突破里長格局有待觀察。

童小芸8月初接下國民黨徵召，出馬角逐台南市第3選區立委，她過去以無黨籍連任兩屆里長，在基層不分藍、綠的服務頗受好評，在認養、照顧流浪狗的做法中，更被讚為「不是看選票才服務」的好人，甚至與綠營官職人員關係良好，她的披掛上陣一度被認為是一步好棋。

挑戰大區域選舉，童小芸算是新面孔，在國民黨提名台南市6位立委參選人中，知名度有待提升，但她目前街頭的競選看板還不多，很多安南區、北區的藍營支持者甚至不知國民黨在此區提名誰。

身為北區里長聯誼會會長，童小芸從里長越級挑戰立委具有政治基層的爆發力，可惜2個月來的基層優勢尚未顯現，在第3選區還聞不到展現藍、綠政黨對決的煙硝味。

陳亭妃擁有3屆立委資歷，這次挑戰4連霸，在民進黨內部民調中大幅領先對手，被認為是民進黨在台南市6個選區中，選情最穩定的一位參選人。

面對陳亭妃好整以暇應戰，童小芸選戰策略若一味鴨子划水，無法突破里長格局，此區選情激不出火花，將逐漸失去討論度。

(中時 )