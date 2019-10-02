台電規畫在台中火力發電廠新增兩部燃氣機組，行政院環保署1日通過環評初審，未將台中市政府提出的汰舊換新、減煤4成納入環評承諾事項。台中市長盧秀燕2日痛批「台中人的心聲被忽視」，市府整治空汙已有進展，空品改善市民有感，中火卻要增加2部機組，市府絕不妥協，「捍衛空品絕不手軟！」

台中市政府2日召開臨時市政會議。盧秀燕表示，她上任以來，市府整治空汙已有進展，不少民眾當面向她肯定空汙改善有成，拜託市府一定要繼續努力；環保署昨日卻未聆聽台中市府、台中市民甚至中部人的意見，強行通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評初審，市府深感遺憾、強烈抗議。

盧秀燕指出，中火已有10部燃煤發電機組，「為什麼又要強加2部機組？」她痛批，中央至今未與地方民意溝通，也不聽地方政府意見，硬要將機組強加在台中，不只台中，周邊彰化、南投等中部縣市民眾都深受其害。

「絕不妥協！」盧秀燕強調，市府會繼續捍衛台中空品、爭取中火老舊機組除役，對於中火的稽查採取強硬態度，絕不妥協，絕不手軟。台中市議會國民黨團議員決定4日下午2點30分前往中火陳情抗議；誓死捍衛民眾呼吸的權益，為下一代留下生存的空間。

(中時 )