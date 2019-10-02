中央大力推廣電動公車，但台北市議員王欣儀今日質詢指出，北市規劃在2030年將全市近3600輛燃油公車汰換為電動公車，但由於政府誘因不足、業者成本增加、獲利減少，迄今年北市共將引進48輛，她認此一個空中樓閣制策勢必跳票，呼籲交通局要向中央反映修改政策。交通局長陳學台表示，會持續滾動式檢討、不會把補助制度僵化持續下去。

王欣儀指出，市府目前（即2018~2022年）以「里程補貼」替代一次性的購車補貼，預計在2022年有400台電動公車上路，但目前本市電動公車只有欣欣客運所營66路線12輛、大都會和平幹線10輛，若再加上業者提報今年將再引進26輛電動公車，也只佔4年計劃總數400輛的12％！

王欣儀指出，燃油公車業者購置成本約350萬、低地板公車440萬，但電動公車則高達1200萬，以台北市為例，近3600輛電動公車若全數汰換，中央及地方政府至少須投入286億、業者須負擔123億，合計逾400億，她也質疑，如此龐大的資源投入是否合理且具效益？

根據中央補助規定，受補助車輛自領牌日起8年內，不得移作他用或轉售，且新闢路線之受補助車輛，通車後至少應經營8年，營運3年內不得申請營運虧損補貼。她質疑賠錢生意無人做，政府要強迫業者自行吸收虧損，還要承擔風險，業者怎會願意買單？她也呼籲市府應向中央反映並檢討法規不合理處。

交通局長陳學台指出，法規的問題他都知道，為推廣電動公車他也還去交通部拜訪反映，希望修改不合理規定讓業者解套並願意投入電動公車市場。

陳學台表示，電動公車未能普及與技術成熟度有關係，尤其是電池效度問題，每年都要更換電池、且換一次要300萬，也讓業者卻步，因此交通局也定4年短期想法，不會把補助制度僵化持續下去，會透過滾動式檢討讓市府、公車業者及市民三贏。

(中時 )