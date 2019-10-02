我們常常稱俄羅斯人為戰鬥民族，因為北方性格，充滿著硬派的色彩，也常常見他們做出超乎常人的事，因此只要是俄羅斯人，大家都戴著一絲敬意。這次，一個來自俄羅斯的團隊竟將賓利汽車改裝成坦克，將四輪拆卸換成巨型鏈條，再次見證戰鬥民族流的血液是多麼的「狂」。

俄羅斯這團隊，叫《AcademeG》，專門拍攝改造汽車影片，並上傳至YouTube。這次他們將高貴優雅的賓利轎車，把輪胎卸去，換成兇悍的坦克車鏈條，霸氣指數瞬間飆升。過程中，他們一步一步改造賓利時相當專業，在完成後他們即將挑戰最終任務，征服的快感。

他們就輕輕鬆鬆就駕駛他們的賓利坦克（UltraTank）翻越山嶺。（摘自YouTube）

一開始，他們就輕輕鬆鬆就駕駛他們的賓利坦克（UltraTank）翻越山嶺，緊接著重頭戲來到兩台無辜的小轎車，因為揭下來它們即將被輾爆。在眾所矚目下，這台賓利坦克果然不負眾望，靠著戰鬥民族改造鏈條傳動帶，輕鬆登頂。透過慢動作鏡頭特寫，賓利坦克的鏈條如兇猛的野獸一口一口地撕裂兩台無力的獵物，每一步，都看的見轎車碾壓噴飛的碎片。

《AcademeG》改造了這台賓利坦克，不止征服了觀眾的眼光，更是要繼續挑戰其他困難的任務，如果想再看這群戰鬥民族展現力與美的創作，歡迎上YouTube上搜尋這台「UltraTank」。

他們就輕輕鬆鬆就駕駛他們的賓利坦克（UltraTank）翻越山嶺（摘自YouTube）

Bentley Ultratank. Test run（摘自YouTube）

(中時電子報)