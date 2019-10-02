台北知名醫美診所院長丁姓醫師被女護理指控，4年前她到丁的診所進行抽脂，丁男竟問她要不要跟著他、要不要幫他生小孩，她提告求償；高院認為北市政府性騷擾防治委員已認為丁男成立性騷擾，丁須賠償25萬元定讞。

被害女子提告主張，她在2015年2月到丁的診所進行抽脂等手術，同年3月間回診時，他趁無人之際詢問她要不要跟著他、為他生小孩，並稱每個月僅能撥1、2天給她，希望她不要爭風吃醋，並稱他與老闆娘無婚姻關係。

丁男還說，一開始看到她就很喜歡，要她為他工作，月薪5萬元，並有意包養我等語，隔月她再次回診時，丁男又對她說，幫忙生小孩的事考慮的怎樣等語；被害女子認為丁的言詞令她強烈感受遭到性冒犯及不適，已構成性騷擾行為。

高院維持台北地院判決，認為被害女子向台北市政府性騷擾防治委員會提出申訴，經該委員會決議性騷擾事件成立，丁男不服提出再申訴，經該委員會決議駁回，因此認定丁男有性騷擾行為，須賠償被害女子25萬元精神慰撫金確定。

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(中時 )