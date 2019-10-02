苗栗縣通霄鎮第13公墓納骨堂「懷恩堂」，為通霄地區唯一的公立納骨堂，近期坊間盛傳3樓增設櫃位開始接受預訂及販賣，通霄鎮公所嚴正駁斥是「假消息」，殯葬管理所澄清，懷恩堂3樓空間的確正在規畫增設櫃位事宜，但連設計圖都還沒畫設確定，提前賣出櫃位是無稽之談。

懷恩堂建於2006年，落於烏眉里牛埔山山腰上、第13公墓納骨堂園區內，為1座西北朝東南的3層樓建築，總樓層面積1407平方公尺，可容納1萬8000位骨灰（骸）櫃位，由於堂前烏眉溪上游支流正好由東流向西南方，風水學稱「玉帶環腰」，民眾相信先人靈骨安放於此，必能庇蔭子孫「財官雙美」。

通霄鎮內另有2家私人納骨塔，而懷恩堂是唯一由公所經營管理的納骨堂，交通位置便捷受民眾青睞，近期坊間流傳3樓增設塔位已開始販售，有民眾搶先購得櫃位，殯葬管理所駁斥是假消息，所長張百章指出，增設櫃位還在規畫、設計中，還沒施作，更不可能先販售、預訂櫃位。

張百章說明，2016年懷恩堂3樓空間部分設置約638位骨灰櫃位皆已售罄，其餘空間正在規畫增設約2400位骨灰櫃位，預計明年8月完工，報請縣府核准啟用後才會開始販售，現在若有人宣稱買到櫃位，「那是不可能的」，連設計圖都還沒畫好，怎會知道先人骨灰確切擺到何處，確定販售時，會將正確資訊公告周知，呼籲鄉親不要輕易受騙。

(中時 )