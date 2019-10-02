橋梁檢修人員透過壓力偵測器回傳的數據，了解該橋梁安全情況。（林欣儀攝）

宜蘭南方澳大橋1日崩塌，造成多人死傷，為杜絕類似情況再發生，台中市政府2日針對全台中15座鋼索結構橋梁進行總體檢，其中，完工3年的烏日區溪尾大橋，全長2.08公里的橋梁共裝設有300支壓力偵測器，可隨時透過無線傳輸橋梁受力指數，目前相關數據皆正常。

帶著與壓力偵測系統連線的手提電腦抵達溪尾大橋，台中市養護工程處長彭岑凱表示，溪尾大橋每根纜索的錨定端內都設置1台壓力偵測器，每天回傳橋梁受力數據，工程處除定期派員關注指數，若遇到颱風、地震等災害來臨也會了解數據變化，藉以維持橋梁穩定。

彭岑凱強調，溪尾大橋因完工僅3年，目前是全台中唯一一座裝有偵測器的鋼索結構橋，若受力數據出現異常且排除儀器故障等問題，也會針對鋼構銜接的焊道特別檢修，避免意外發生。

除溪尾大橋，台中市政府建設局2日也針對全市15座鋼索結構橋梁總體檢，其中包括東門橋、東昇橋、虹揚橋、福安橋及霧峰中正橋、霧峰北峰橋、石岡梅子鐵橋等，15座鋼索橋梁相關數據都正常。

(中時 )