台灣赴海外滑雪度假旅遊市場逐年成長，國際連鎖全包式度假村Club Med決定加大對台行銷力道，今年更首次針對台灣市場推出『歐洲精選自由配』，讓台灣客彈性選擇入住Club Med精選歐洲滑雪度假村，並客製化安排歐洲當地遊程，以超值、彈性、個人化訴求提高市占。

另鑑於Club Med位於北海道的Tomamu滑雪度假村，自2017年開業迄今連年位居台灣最受歡迎滑雪目的地，加上國人訂購滑雪行程高峰相較其他旅遊型態更早，Club Med決定以早鳥優惠搶市占，選擇歐洲精選自由配四天三夜入住法國凡慕爾雪村 (不含機票)每人最低27,600 元起，五天四夜日本北海道Sahoro春雪假期(含機票)39,600元起，為今冬台灣赴海外滑雪行程搶客大戰開第一槍。

Club Med昨（2)日公布針對亞太區11個國家共2,200名旅客進行「2019年亞太滑雪客意向調查」，顯示2018至2019滑雪市場規模成長10%，滑雪人口達1.51億人次。調查並顯示，近7成滑雪客為25-38歲千禧世代，並超過9成以家庭為主，顯示滑雪已成為千禧世代旅客心中時尚親子假期的代名詞。

Club Med並針對各國家進行分析，75%滑雪客渴望豐富多元的假期體驗，超過5成台灣客期望在滑雪假期中和家人共度歡樂時光，4成韓國人渴望山林雪地活動親近大自然，將雪地健行列為滑雪假期中重點項目。以會吃愛吃聞名的香港客，近5成傾向在滑雪假期中品嘗在地美食。因此有8 成滑雪客會選擇「全包式滑雪假期」，同時滿足「享受不同類型活動」、「方便性」、「性價比高」三大要點。

Club Med台灣總經理 Marc Letourneau表示，Club Med於未來二年內持續以一年一雪村規模拓展世界雪村版圖，在中國長白山、河北張家口太舞帶來二座全新滑雪度假村，並進行北大壺拓建計畫；也首度設村於加拿大、持續擴展法國滑雪度假村，2021年Club Med於全球將有25座滑雪度假村，為旅客帶來更多不同的選擇。

Marc Letourneau表示，近三年 Club Med更針對 Sahoro 北海道進行全面升級，大廳、公共區域將於今年底翻新完成，期望帶給台灣客更優質的滑雪選擇；截至今年 7 月底前Sahoro北海道入住人次已有155%成長，比去年整季度表現更佳。

Marc Letourneau指出，台灣客搶購最划算的滑雪假期時機是，12月聖誕跨年假期或3月旅遊淡季適合前往日本、中國，可避開滑雪人潮，享有超高CP值的假期。若想進階前往歐洲滑雪體驗，則年假期間為阿爾卑斯之旅為最划算的時間點。

(工商 )