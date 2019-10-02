斥資1.8億元整建的「台中市自由車場」打造全國唯一經UCI（國際自由車總會）認證的木質賽道，擁有全長333公尺、最大彎曲傾角 37 度的「碗形」跑道，成為全國最新的國際級車場。行政院公共工程委員會1日現地考評，副市長令狐榮達也率市府團隊前往簡報，並充分與自由車國手討論使用需求，讓設計與使用兩者間達到優質平衡。

令狐副市長表示，這座場館是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）認證的木質跑道，是施工團隊與國手之間相互配合，打造出兼顧專業與使用者需求的賽道，期許該工程能得到評審委員青睞，一舉獲得工程界最高殊榮，為台中公共工程添金。

清水區鰲峰山公園內的台中市自由車場歷經近20年高度使用，露天木質跑道面層與桁架暴露室外，長期承受日曬、風吹、雨淋；因此，市府特別投入1.8億元重新整建，包括頂棚、看台、田場、場館內部整修及木質賽道整修，期盼提供選手安全優質的競賽場地。

建設局說，市府為兼顧品質及效率，整建工程採取統包施工，打造符合UCI 認證的木質跑道全長333公尺，寬7公尺，直道最平角度10度，彎曲道最大傾角 37 度，形成一座「碗形」抗離心力作用的賽道。

昨日評審委員於現地考評時，對於施工團隊的用心與施工品質及特色展現的兼顧多次表達肯定，同時讚許工程規劃設計中，團隊能透過與自由車國手充分討論使用需求，讓設計與使用兩者間達到完美平衡，推動整建完成的的場館兼顧安全舒適及符合國際賽事標準。

自由車亞運金牌國手蕭美玉也在教練陪同下出席評審會，對於場館整建再次表達感謝，並祝福工程能在金質獎評審中脫穎而出。

(中時 )