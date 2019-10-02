「第一名模」林志玲感情運轉旺，應了國師唐起陽神準預言，在44歲這一年盼得水到渠成，6月6日驚喜宣布閃婚小7歲日本動感天團「放浪兄弟」成員AKIRA，雖催婚令止息，然眾人轉而關心她的肚皮消息，林志玲日前還被拍到私下造訪台大兒童醫院，被疑諮詢最新人工生殖療程，甚至從她的穿搭推測女神可能有孕，讓林志玲貼出白飯照，委屈直呼：「我很胖嗎 以後只能吃一碗了」，還屢穿貼身、露肚辣照，證明自己身材仍苗條，還未懷孕。

林志玲與AKIRA結婚後，雖沒夫唱婦隨，兩人仍是分頭兩地忙工作，但羞認很渴望生孩子，還希望一口氣拚雙胞胎，婚後會朝這方向努力，而她雖對於外界關心她的懷孕大事感到無奈，但仍持續貼心分享近況。

今(10/2)林志玲官方臉書，曬出女神的最新照片，只見畫面中志玲姊姊美女搭配藍天白雲，換上鮮豔的藍色寬鬆飄逸的蛋糕狀長洋裝，乍看猶如孕婦裝，也讓人看了開心，紛紛祝福她快點傳出喜訊，而隨著志玲姊姊的「類孕婦裝」，還帶來了好消息，那就是夫婿AKIRA將在下週來台參加高雄電影節，屆時將受訪，若夫妻有了好消息，定會跟眾人分享！

(中時電子報)