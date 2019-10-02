東興國小學生近日加緊練習客語歌謠及演說。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

東興國小學生近日加緊練習客語歌謠及演說。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

翻轉手心，東興國小這學期開辦太鼓課，透過打擊樂也能進行品格教育。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹板課程，學生練習客家歌謠。（東興國小提供）

偏鄉小校拚特色教育，位於苗栗大湖馬拉邦山的東興國小，全校僅有20名學生，新任校長陳亭儒上任後，除了將新建多功能圖書館，呼應多元學習，這學期也開辦太鼓、書法、客語說唱及竹板相聲等課程，教導學生「手心翻轉」，憑藉自身才藝也能回饋社會。

東興國小位於山區，學生以客家族群為主，傳承客家文化，全校學生近日辛勤的練習客家歌謠與演說，將投入10月中旬的客語生活競賽，陳亭儒提到，偏鄉小校經營不容易，若要創新，經費卡關就得仰賴外界的愛心挹注，為了讓學生體會「手心向下比起手心向上更有福」，翻轉教育就從才藝開始，陳亭儒表示，這在未來進行國際英語視訊交流時，也能成為一大特色。

鼓聲磅礡且震撼，太鼓課練得第一首歌曲，沒想到不是校歌，竟是「男兒當自強」，陳亭儒笑說，小校資源爭取不易，我們更應自立自強，動態的才藝相較靜態活動更能引發學生興趣，打擊樂不僅是種表演方式，也是一種品格教育，學生還曾童言童語地說「等到以後賺到表演費了，我們也能幫助更多人」。

東興國小不僅將才藝融入課程，在閱讀寫作方面也擁有亮眼成績，在今年度苗栗縣政府舉辦「報告老師！我愛您！」愛的小語大聲說徵選比賽中，共有12名學生獲獎，獲獎率達6成，其中學生賴彥玲將老師比喻為便利貼隨時陪伴，獲得中年級組第3名殊榮；校方另帶領學生投稿國語日報，奠基寫作實力。

(中時 )