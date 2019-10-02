立委洪慈庸積極為后里爭取設立醫院，並結合住宿式的長照機構，提供在地長輩更好的照顧。（王文吉攝）

行政院副院長陳其邁視察后里醫院及長照中心預定地，承諾12億7300萬元經費由中央全額負擔。（王文吉攝）

為提升醫療資源量能，立委洪慈庸積極為后里爭取設立醫院，經衛福部綜合評估，規劃由豐原醫院設立后里分院及長照機構。行政院副院長陳其邁2日前往現地視察，宣布12億7300萬元經費由中央全額負擔；洪慈庸表示，后里分院規劃251床，可提供在地長輩更好的醫療照顧。

陳其邁視察后里分院及長照中心預定地，包括立委洪慈庸、衛福部常務次長薛瑞元、豐原醫院副院長匡勝捷、台糖中彰區處經理曾吉松、市議員王朝坤、后里區農會理事長張欽桐均到場參與，許多后里鄉親也到場關心。

豐原醫院副院長匡勝捷簡報說明后里分院規劃，預計興建地上3層、地下1層，共計251床，9億5000萬元經費由中央全額負擔，2026年正式營運。住宿型長照機構共設置280床，經費約3億2300萬元，2023年正式營運，可提供16項長照2.0服務，實現就地安養服務。

陳其邁表示，蔡總統、蘇院長都相當重視長照及醫療，明年長照預算400億元，將持續推動「社區長照、在地養老」政策。他也要求衛福部儘速核定啟動工程，未來后里分院可照顧北台中、南苗栗等醫療長照資源較不足的地方。

洪慈庸指出，后里因中科園區與多家大型企業陸續進駐，地方流動人口與日俱增，但后里仍未設有醫院，鄉親需跨區就醫。為照顧地方需求，她長期爭取，經過跨單位協調與會勘，成功爭取豐原醫院設立后里分院，並結合住宿式的長照機構，提供在地長輩更好的照顧。

立委洪慈庸為后里爭取設立長照機構及醫院，用地將向台糖承租。（王文吉攝）

后里分院及長照中心規劃說明會在月眉糖廠舉行。（王文吉攝）

(中時 )