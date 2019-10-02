何韻詩遭潑漆案，涉案的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉和在場共犯梁太富被檢方聲押，但台北地院認為，胡等人雖曾開會討論如何潑漆但不構成組織犯罪，裁定胡20萬、梁10萬元交保，檢提抗告，高院駁回確定。

案發後警方將胡、梁2人先依組織犯罪、毀損等6罪送北檢，檢方向北院聲請羈押禁見；但法官認為依檢方提供的監視器錄影畫面、會議錄影及譯文，胡男等人只是行動前臨時召集會議，並非持續性的結構組織。

何韻詩遭潑漆案，檢方提抗告，高院仍裁定交保除了支持北院的見解外，也直指「檢方抗告沒有理由」；高院認為胡及梁沒有檢方涉犯的組織犯罪嫌疑重大、也沒有構成反覆實施刑法強制罪的餘地等羈押事由。

高院指出，北院認為除組織犯罪防制條例外，胡及梁所涉其他罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，符合刑事訴訟法准予交保的規定，因此駁回檢察官的聲請，分別諭知胡志偉、梁太富各以20萬元、10萬元交保，認事用法並無違誤，檢方抗告並無理由，應予駁回。

北院認為無法證明胡男有逃亡之虞，且他當庭表示不會再以類似手法表達意見，因證據顯示胡及梁只涉犯毀損、妨害名譽及集會遊行權利，這些罪名都是3年以下輕罪，經斟酌比例原則，裁定2人交保。檢不服提抗告。

另檢警拘提到案的「 大陳島鄉情文化促進會」常務監事陳友達與8名共犯，檢方昨複訊後諭令陳以15萬元交保，其餘8嫌各以1至5萬元不等金額交保。

(中時 )