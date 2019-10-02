有「調解車禍達人」之稱的保險經紀人王翔儀，日前受邀參加台中市警三分局聯合勤教，現場與員警分享「車禍與保險權益分享」，並介紹汽、機車相關保險，及實務上為何無法獲得理賠的原因，讓員警將來面對民眾或親朋好友諮詢時，對保險有更清楚的輪廓。

達人講座開場有一套，王翔儀先請員警閉眼5秒鐘，試想發生車禍的當下，大家想到的第一件事是什麼？不再僅是聽聞別人發生的交通故事，若是發生在自己身上的交通故事，卻往往腦海一片空白。

現場透過案例分享，介紹強制險、乙式車體險、丙式車體險等各項汽、機車相關保險，以及實務上遇過理賠「卡關」的情況，提醒車禍案件都會因個案而有不同的情狀，瞭解並選對保險，才能維護自己的權益。

台中市警三分局長陳武康表示，同仁平時忙於公務，罕有閒暇接觸勤業務外的專業講座，透過每月聯合勤教時機，邀請專業人士經驗分享，跳脫以往勤教即是績效檢討、政令宣達的刻板印象。

講座以「車禍與保險權益分享」為題，希望基層員警將來面對民眾或親友車禍保險諮詢時，能有較完整的梗概提出建議，保險是最後手段的保障，時時遵守交通規則，平安才是回家唯一的路。

(中時 )