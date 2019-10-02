一粒麥子基金會為讓長輩們感受九九重陽佳節小確幸，董事長呂信雄特地拜訪17年前成立的第1個東興社區的老人日托站，送上營養豐富的當季水果高接梨，長輩們以魯凱族語的班歌「有空回來看看我」迎接，溫馨感人。

呂信雄表示，卑南鄉東興老人日托站是一粒麥子基金會的第1個社區服務，17年來，服務模式更多元，腳步擴及台東、花蓮、宜蘭、台北、新北及台南等縣市，服務的長輩人數也不斷增加。然而，基金會最關心的是這些服務是否讓長輩幸福快樂與健康，趁著重陽節，到日托站的「起點」，與長輩面對面。

呂信雄說，節慶送禮應讓長輩吃得健康，繼去年中秋節送火龍果，今年重陽節決定再送高接梨，每人2顆，只希望給服務對象一個驚喜，更和日托站長輩約定「未來10年，更多長輩留在這裡接受我們的服務」。

因車禍造成下半身行動障礙的58歲陳先生，平時與高齡母親同住，須賴居家照顧服務員協助身體清潔、日常照顧，陳先生閒暇時也會在床上餐桌板上閱讀、書寫及記錄自己的身體狀況，從居服員手中接下高接梨，開心地說自己的牙齒不好，梨子軟硬適中、水分多，這個重陽節禮物很棒。

一粒麥子基金會表示，在重陽節前夕，陸續透過送餐服務員、居家照顧服務員等基金會人員，將這份健康小驚喜送各縣市的居家服務、送餐服務、日照中心、老人日托及文健站等，共2706位長輩手中，希望長輩們能平安健康。

(中時 )