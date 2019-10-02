▲草屯雙冬國小10幾年來積極推動「獨輪車訓練」特色課程，並在各項比賽中表現傑出。（楊樹煌攝）

▲草屯雙冬國小在行政院副院長陳其邁前來訪視時，獨輪車隊特別表演後退、前後拉騎等各種不同英姿。（楊樹煌攝）

▲陳副院長在參觀表演後，情不自禁下場試騎獨輪車，雖是扶著鐵欄杆，仍可雙腳離地，在場來賓都為他報以掌聲喝采。（楊樹煌攝）

行政院副院長陳其邁2日在立法委員蔡培慧陪同下，前往草屯雙冬國小訪視，並參觀該校獨輪車技藝課程，陳副院長允諾偏鄉學校基礎建設不足，為了學生就學權利，考量地方財政困境，中央會運用統籌分配款，專案補助有需求偏鄉學校建設半戶外球場，不讓學生輸在起跑點上。

陳副院長今下午抵達雙冬國小後，由校長蘇裕祿、立委蔡培慧、家長會長賴冠羲、教育部及相關單位陪同下，首先巡視學校相關設施，並實地了解戶外教學環境。

陳副院在致詞時，特別讚許立委蔡培慧一直很關心偏鄉教育及學校環境設施，特地要他前來南投縣巡視，陳副院當場允諾，包括雙冬國小及200多所偏鄉學校，中央都會以統籌分配款進行補助建設半戶外球場，讓學生不會因下雨天無法上體育課。

由於草屯雙冬國小近年來積極推動「獨輪車訓練」特色課程，並在各項比賽中表現傑出，在陳副院來訪視時，獨輪車隊當場演出單腳騎車、趴騎、後退、前後拉騎等不同英姿，讓陳其邁和所有在場參觀者無不叫好。

陳副院長在參觀表演後，也情不自禁的下場試騎獨輪車，雖然是扶著鐵欄杆，但也可雙腳離地，讓在場來賓也都為他報以掌聲喝采；陳副院長則幽默的表示，騎這種單輪車，好像體重太重的不太適合，他說，如果再讓假以時日練習一下，以後應該也可以下場比賽了。

蔡培慧也表示，除了草屯雙冬國小，埔里大成國中、宏仁國中和南光國小，魚池明潭國小及魚池國小學校都已獲教育部核准，將獲專案補助設置半戶外球場。

(中時 )