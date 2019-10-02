台東縣池上鄉青農魏瑞廷自返鄉後，在友善農業、自然生態及食農教育上的努力是有目共睹，他期望能以自身的力量，影響更多在地農民一起加入透過友善農業方式，營造真正的里山生態環境，發展出屬於符合環境教育的在地農業獨特性，透過里山農夫的概念，為台東農產品價值加分。

今年魏瑞廷以友善農業、生態保育及食農教育等主軸報名第7屆台東縣「環境教育獎」勇奪個人組特優獎，順利取得代表台東參與「國家環境教育獎」之參賽權，屆時將與全國各縣、市優質的環境教育參賽者，角逐爭取最高榮譽，為台東爭光。

「國家環境教育獎」是全國推動環境教育最高獎項，魏瑞廷表示，最大的難度在於個人組評比必需具有亮點，同時要能成為全國的模範，而魏瑞廷競爭對手都是各縣、市的參賽代表，有的是來自於資源豐沛的都會城市，而屬於偏鄉的台東將處於劣勢。

但魏瑞廷有信心的說：「會將劣勢化為優勢」，積極找尋亮點，雖然台東地區資源不充沛，但台東得天獨厚的環境加上我在友善農業、生態保育及食農教育上的努力ㄧ定能感動評審，同時與奧丁丁集團合作將區塊鏈導入稻米產業，透過生產與環境均透明呈現的履歷，創造前所未有的商機，將成為亮點

另外，利用老鷹風箏與猛禽偶像驅趕野鴨及野鳥，有效降低農民與野生動物間的衝突，且搭配多元環教活動，推廣至社區及學校，喚起更多人重視農業生產與環境間的關係，現階段均已成為學習的模範，這些成果都將成為優勢，朝「國家環境教育特等獎」邁進，為台東環境教育寫下光榮一頁，創造在地農業新的里程碑。

最後魏瑞廷表示，現階段已與多位生態工作者成立「環境教育聯盟」，未來將持續為台東環境教育努力，以「里山農夫」的概念讓環境向下紮根，用行動力化為影響力，讓台東成為最具「里山生態」的城市。

(中時 )