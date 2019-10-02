馮紹峰坦言是嚴父，但會學習尊重兒子興趣。（圖／翻攝自秒拍）

「蘭陵王」馮紹峰去年10月和小9歲趙麗穎結婚，今年生下一子，最近馮紹峰在節目中難得談起家庭，透露自己對家人最大的虧欠是小時候叛逆，而自己不夠理解家人，他舉例自己愛騎機車，有回戴了安全帽就要出門，被老婆趙麗穎問未來會不會讓兒子騎車，馮紹峰想都沒想，直回：「不會」，那瞬間他才明白當年父母關心他的心情。

馮紹峰最近在節目《遇見天壇》中被問到是否好好陪伴過家人，他坦言自己最覺得愧疚的是叛逆期時和家人的互動，他指出自己非常喜歡騎車，但常引來父母關切，可說是為了他提心吊膽了一輩子，有次他戴了頭盔準備出門，發現兒子正在手舞足蹈地盯著他，一旁的趙麗穎便開口問：「你那麼喜歡騎車，等你兒子大了，讓不讓他騎？」

聽到這句話，馮紹峰坦言「一下子就凝固住了」，他想想立刻回應：「不讓！」隨即露出苦笑，接著說：「如果以後我的孩子跟我一樣有這樣的夢想，應該盡興地讓他們去做，告訴他們如何才能安全，可能我也是會每天擔心他吧！」並表示會學著去當尊重孩子興趣的爸爸，網友則說：「馮叔年輕時候開車出過兩次車禍，一次是騎機車，摔倒大貨車輪子底下。一次是開汽車，車禍送急救。所以他才擔心兒子，天下父母心」、「聽到他講麗穎和孩子的時候還是很開心的，想多了解了解他們」、「棒棒的爸爸，穎寶寶和兒子很幸福呢」、「他兒子顏值肯定高，馮紹峰和趙麗穎都是父母那一輩眼裡長得很好的男女明星」。

(中時電子報)