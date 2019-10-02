搭上觀光局砸36億推出的秋冬國旅補助方案，福泰飯店集團旗下3大品牌飯店除了都可使用該政策的1000元補助外，各店更祭出「加碼再補助」優惠，讓民眾無論在全台的北、中、南各地，都便利地能展開一趟划算的城市文青、美食之旅或療癒的泡湯假期。

礁溪山形閣溫泉飯店響應政府秋冬補助，加碼推出開幕以來最殺的補助優惠。（福泰飯店集團提供）

溫泉季將來臨，位於宜蘭礁溪的「山形閣」溫泉飯店，依日本優美的山形縣文化及其美學所打造，房客能沈浸在遠離塵囂般的日式靜謐氛圍，除了有男、女的大眾裸湯及特製檜木烤箱，每房更有設私人泡湯池能盡情使用。

山形閣大手筆讓使用政府補助房客之外的同房其餘房客，當晚依人數每位補助各1000元。例如，雙人房每晚政府補助最多1位的1000元，山形閣便加送另1位1000元補助；若住4人房，政府補助1位1000元外，山形閣則讓其餘3位也能各獲1000元、共3000元補助，以此類推，每人平均最低僅2500元起便能入住和多項館內大眾設施。此外，飯店另一亮點的13樓「米澤廳」，能大啖主廚特製料理，還可270度飽覽蘭陽平原及龜山島海景。

福泰飯店集團旗下9家飯店皆位於交通便捷之處，無論是捷運、高鐵或火車站，都步行約10分鐘即可抵達；圖為福泰商務飯店彰化店。（福泰飯店集團提供）

福泰商務飯店（新竹店、彰化店）及桔子商旅（台北四館、台中公園店、嘉義文化店）即日起至12月31日祭出現折房價活動，只要加入福泰[email protected]或福泰／桔子FB粉絲團，即可領取好友加碼優惠，入住時出示該加碼優惠圖檔便能現折房價199元1次，且不設限每日能使用優惠的間數，讓民眾不用搶就能享有折扣，加上政府提供的秋冬補助1000元，每房最低僅需900元起；其中嘉義文化店距當地最大夜市不到10分鐘步程，能使用政府200元夜市抵用券的店家有間，加碼補助專案推出以來已熱銷近400間。（以上價格需另加10%）

「桔子商旅」台北開封店。（福泰飯店集團提供）

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