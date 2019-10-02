潑漆案檢提抗告 高院仍裁交保理由出爐 17:352019/10/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 何韻詩遭潑漆案，檢方提抗告，高院仍裁定交保除了支持北院的見解外，也直指「檢方抗告沒有理由」；高院認為胡及梁沒有檢方涉犯的組織犯罪嫌疑重大、也沒有構成反覆實施刑法強制罪的餘地等羈押事由。 高院指出，北院認為除組織犯罪防制條例外，胡及梁所涉其他罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，符合刑事訴訟法准予交保的規定，因此駁回檢察官的聲請，分別諭知胡志偉、梁太富各以20萬元、10萬元交保，認事用法並無違誤，檢方抗告並無理由，應予駁回。 (中時 ) #檢方 #高院 #理由 #組織犯罪 #有期徒刑 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延 屏東人4理由反對 04:102019/09/30 生活新聞 何韻詩遭潑漆 警方逮9人大動作以組織犯罪究辦 17:532019/09/30 社會 潑漆2嫌交保 警政署不服：將請檢察官提抗告 20:392019/09/30 社會 快評：失衡的司法天平 00:222019/10/01 社會 未涉組織犯罪 胡梁2嫌交保 01:132019/10/01 政治要聞 檢方揣摩上意 政治霸凌司法 01:132019/10/01 政治要聞 潑漆案7嫌今送辦 北檢研議是否對2嫌抗告 09:162019/10/01 社會 潑漆案2嫌交保 北檢「聽話」提告？檢否認 11:032019/10/01 社會 潑漆案檢抗告 主謀卻交保 04:102019/10/02 社會新聞 何韻詩潑漆2嫌獲交保 檢提抗告高院駁回確定 17:302019/10/02 社會 社會熱門新聞 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 公教年改衝擊 退休大法官湯德宗也受害 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。