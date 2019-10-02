何韻詩遭潑漆案，檢方提抗告，高院仍裁定交保除了支持北院的見解外，也直指「檢方抗告沒有理由」；高院認為胡及梁沒有檢方涉犯的組織犯罪嫌疑重大、也沒有構成反覆實施刑法強制罪的餘地等羈押事由。

高院指出，北院認為除組織犯罪防制條例外，胡及梁所涉其他罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，符合刑事訴訟法准予交保的規定，因此駁回檢察官的聲請，分別諭知胡志偉、梁太富各以20萬元、10萬元交保，認事用法並無違誤，檢方抗告並無理由，應予駁回。

(中時 )