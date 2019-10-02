古早味楊桃汁引起網友熱烈討論。（圖／摘自PTT）

近來「古早味」超夯，口味也跟著吹進飲品市場。一款「鹹中帶甜」的台灣古早味飲料--楊桃汁，竟在PTT上引起熱烈討論被狂推，甚至有網友大讚：「濃濃台灣味，很久沒這麼瘋狂愛上某款超商飲料！」。

最好喝的楊桃汁，關鍵就在於酸楊桃跟新鮮楊桃的比例，美食家李睿霖指出，陳釀楊桃汁通常會選用小顆酸楊桃，醃製至少四個月，酸楊桃口感會逐漸轉為甘甜，再搭配生鮮楊桃，調和出有層次感的楊桃汁，一入口就能喝到「酸、甘、甜」。

這款光泉正庄楊桃汁，由於很有小時候的味道，獲得不少網友青睞，並在PTT上被狂推「甜度剛剛好」、「用台灣的食材就給讚」、「不推對不起自己阿」，甚至有網友說，「濃濃台灣味，很久沒這麼瘋狂愛上某款超商飲料」。

業者表示，台灣的楊桃果皮香氣飽滿、果肉鮮甜，本身就很夠味，才能達到食材天然、無香料、無色素、無防腐劑的要求，不過由於釀製過程實在太繁瑣，已經越來越少年輕人願意投入，而且原物料成本越來越高，或許再過個幾年就喝不到這麼單純又新鮮的楊桃汁了。

(中時電子報)