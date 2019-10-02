環保署表示，國人每年購買約600萬支手機，汰換的手機約有50％以上留在家中備用，或擔心個資外洩問題不願丟棄。環保署為促進資源循環利用，訂定每年10月為手機回收月，本年度「首部曲-收好抽滿」活動將展開，回收手機就有機會獲得iPhone。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩提醒民眾回收手機時，可採取安心三步驟「檢」、「刪」、「排」。第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第二步「刪」，回收手機前自行刪除個資，將手機設回原廠設定或至官網、門市查詢刪除個資方式。第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。環保署統計，今年全國清潔隊回收的舊手機約35萬支。

根據日本環境省研究報告統計，每回收1千支手機，可提煉出金46g、銀275g、鏑24g、銦4g、釹467g及鉭84g等貴金屬，這些稀有金屬產值約新台幣8萬元，2020東京奧運的獎牌將用手機回收提煉出的金屬來製作。可見廢手機內含稀有金屬，再利用價值高，回收手機可促進循環經濟。

環保署說，10月手機回收月「首部曲-收好抽滿」活動即將展開，民眾趕快檢視抽屜裡是否有舊手機，10月分於指定時間至各縣市環保局指定的回收點（至少60場以上活動，及50處常駐點）回收即可兌換摸彩券。上網登錄後，將於11中旬抽出8名iPhone手機幸運得主，每人限1次抽獎機會，活動詳情可至環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

(中時 )