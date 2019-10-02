10月1日上午慶祝中共建政70周年活動，聚集在天安門廣場的人數達到20餘萬人，卻能在活動結束後1小時內全部疏散完畢，效率相當可觀。據相關單位人士揭密，大致上規劃後分6條疏散路線，包括西向兩條、東向三條及南向一條，讓工作人員、觀禮嘉賓、遊行隊伍等所有人員均能有序疏散。

觀禮台服務指揮部集結疏散部部長谷民坦言，直至9月29日晚間，疏散部仍在討論疏散的最佳方案，「大家可能覺得疏散挺容易的，但實際上並非如此，這是一個複雜的工程，涉及到很多部門。」

谷民指出，最複雜的疏散區域為南區觀禮台，大約3萬名嘉賓需在半小時內全部疏散。為此，指揮部根據集結地點，設計出不同的疏散路線，並搭配設計勸阻線、隔離線等。

谷民表示，觀禮人員大致上有6條疏散路線，分別為西向兩條，東向三條，南向一條。當中一條往西的疏散路線，由天安門西乘坐地鐵到達五棵松；往南的疏散路線為乘坐地鐵往南至和平門，然後到達積水潭。東向三條路線，其中一條由王府井乘坐地鐵到達四惠，另一條則是從東單地鐵站到達雍和宮。

(旺報 )