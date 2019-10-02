◎被爆曖昧帝寶男 張鈞甯回應了

張鈞甯與邱澤上週才被爆秘戀，今《鏡周刊》再報導她曾曖昧帝寶男，寫卡片讓有女友的內衣廠商高層暈船，誤以為追求有望，砸重金7百萬請她代言，最後卻遭打槍。張鈞甯經紀公司除了上午發出聲明反擊，強調是「非事實報導」，將保留法律追訴權。她本人下午進一步在臉書以「1只有、3沒有」澄清，並表示對於自己逢年節寄送給所有合作夥伴的祝賀卡，卻被拿來做文章，「我感到非常的不解與難過。」

◎酸郭台銘捐款 蔣月惠惹議爆退讚潮

南方澳跨海大橋坍塌，鴻海創辦人郭台銘第一時間捐款1千萬元作為救災使用，但屏東縣議員蔣月惠在臉書留言認為「那不叫捐款，那是可以節稅的」，此語一出，引發網友灌爆臉書，同時掀起退「讚」潮。

◎別栽贓 韓競辦駁指五月天用善款

民進黨高雄巿議員康裕成2日在臉書PO文，指韓國瑜競選團隊曾爆料五月天用了5000萬的善款辦演唱會，但韓國瑜的社會局長證實沒有。韓競辦2日駁斥，從沒說五月天用了5000萬善款，呼籲康裕成拿出證據並向五月天及五迷道歉。

◎王金平：若無門票是上天不讓我選

國、民兩黨的總統人選已就位，剩下親民黨與時代力量仍握有總統入門券，備受關注。前立法院長王金平今天表示，若上天需要他來承擔，自然會安排一條路給他，「上週這條路漸顯露」；現在有三條路，若親民黨主席宋楚瑜要選，他祝福，另外就是給他選，再者就是推郭選，但郭已多次向他表達無意參選。

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