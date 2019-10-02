李正皓被國民黨「留校察看」 不改善可直接開鍘 17:482019/10/02 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓。（圖／翻攝自YouTube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，國民黨新北市黨部考紀會今天下午開會討論中和區黨部送來的李正皓開除案。經過近一個小時的討論，決定建請黨中央觀其言行再做議處，黨部主委李乾龍不諱言是「留校察看」，如果李無法約束自己的言行，黨中央可以直接開鍘，不必再經過地方黨部。中和區黨部執行長之前曾勸告李自重，李當時承諾改善。 被截圖了！李正皓急刪這2則留言 真嗆！李正皓：開除我的是「國瑜黨」 (中時電子報) #2020大選 #考紀會 #李正皓 #韓國瑜 #開除黨籍 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 富時羅素喊卡 保留在觀察名單 中國債券入富等明年 04:092019/09/28 全球財經 豐興董座林明儒：激勵鋼筋需求 04:102019/09/28 證券．權證 國民黨註銷郭黨籍 吳敦義批了 04:102019/09/28 政治要聞 民進黨全代會下午登場 蔡英文與黨籍區域立委同台造勢 13:422019/09/28 政治 國民黨中和區黨部考紀會明議處李正皓 22:052019/09/30 政治 動物園迎蛙寶寶 考驗遊客好眼力 04:102019/10/01 地方新聞 黑韓恐遭處開除 李正皓臉書驚見1450帶風向？ 07:372019/10/01 政治 大橋坍塌油罐車司機拚死爬出 現在傷況曝光 17:212019/10/01 社會 國民黨擬開除自認「烏鴉」的李正皓黨籍 23:302019/10/01 政治 美9月PMI低迷 財長：對台影響尚待觀察 09:362019/10/02 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度竟大漲 網驚呼：穩了！ - 政治 民粹路已盡！沈富雄預言2024將是這兩人天下 - 政治 蔡論文真有鬼？網分析驚：全案最大盲點出現了！ - 政治 開鍘李正皓？趙少康終於說話了 - 政治 韓國瑜民調將續跌？孫大千看出端倪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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