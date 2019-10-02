國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，國民黨新北市黨部考紀會今天下午開會討論中和區黨部送來的李正皓開除案。經過近一個小時的討論，決定建請黨中央觀其言行再做議處，黨部主委李乾龍不諱言是「留校察看」，如果李無法約束自己的言行，黨中央可以直接開鍘，不必再經過地方黨部。中和區黨部執行長之前曾勸告李自重，李當時承諾改善。

(中時電子報)