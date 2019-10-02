民進黨議員周麗津服務處看板2日上午被破壞，20分鐘後國民黨議員蔡淑惠服務處前，有男子對員工飆國罵還帶走競選旗幟。台南市警六分局獲報成立專案小組，中午即循線逮獲49歲的洪姓男子。警訊中，洪某聲稱對政府無能、藍綠兩黨沒人認真監督，不滿時局才會動手，全案依竊盜、毀損、公然侮辱等罪嫌送辦。

市警六分局指出，2日上午7時左右，該分局鹽埕派出所接獲民眾報案，指金華路周麗津議員服務處的看板遭破壞；7時20分左古，該分局金華派出所又接獲夏林路蔡淑惠議員服務處外，有一名男子以三字經叫囂辱罵，還帶走競選旗幟。警方立即調動警力前往處置，並通知偵查隊鑑識人員採證，市警局長周幼偉獲悉後也指示該分局積極偵辦。

警六分局長陳建民隨即召集偵查隊及派出所組專案小組偵辦，經過濾相關事證後，發現2案為同一犯嫌所為，經專案人員分組進行尋車找人，中午12時左右在中西區保安路前，將犯嫌洪姓男子逮捕到案。

警方初步偵訊時，洪某坦承，因政治理念不同，有破壞看板及以三字經侮辱等行為，但並無牽涉政黨色彩。全案偵訊後，依竊盜、毀損、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

(中時 )