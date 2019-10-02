勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於10月接連於4日、8日、15日、19日及23日連辦7場「迎向薪未來」徵才活動，預計30家優質廠商徵求逾700個優秀人才，活動地點分別在台南市東區、將軍區、仁德區及安南區，找工作的朋友務必把握現場媒合機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，實體徵才是行銷自己的最佳時機，可掌握企業徵才需求、蒐集就業情報，還能增加履歷曝光機會，一舉數得，但也特別提醒求職朋友要將活動看得如正式面試一般重要，務必穿著乾淨整齊衣物，儘量穿包鞋、切勿穿拖鞋到現場面試，以免犯了求職大忌。

10月4日海底撈火鍋股份有限公司於台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)辦理說明會及徵才，徵求外場餐飲服務員、內場傳／備菜員、大夜班餐飲服務員、大夜班內場傳／備菜員等計80個工作機會。欲參與徵才者務必在下午1點30分至2點進場，逾時不開放進場。

10月4日上午9點30分至11點30分，康那香企業股份有限公司（口寮廠）於將軍就業服務台(將軍區忠興里忠興180-50號)，提供45個工作機會。

10月8日下午2點至4點，於仁德運動公園(台南市仁德區仁義路130號)，邀請恒耀工業、廈興國際、東帝龍實業、特聖鋼鐵、豐年豐和(豐年果糖)、龍星顯示科技、三商家購(美廉社)、昇海工業、廣吉食品、傑和機電工程等11家公司，提供180個工作機會。

10月15日上午9點30分至11點30分，友勁科技於台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)徵才，提供50個工作機會。10月15日下午2點至4點，美芝城實業(早安美芝城)於台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)徵才，提供10個工作機會。

10月19日上午10點至下午1點，於家樂福新仁店(台南市仁德區大同路三段755號-原台糖嘉年華仁德量販店)辦理店內徵才，提供新店各類職缺70個職缺。10月23日下午2點至4點，於安南區公所4樓禮堂(台南市安南區安中路二段308號)，力邀譁泰精機、堤維西交通、台科電科技、美帥化學等14家公司以上，預計提供250個以上職缺。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢

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