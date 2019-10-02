羽球現任世界球王桃田賢斗本季成績亮眼，已經拿下8座冠軍，戰績50勝5敗，勝率高達90.9％，最近更是連續4站賽事勇奪冠軍，連勝場次累積達21場，彷彿現在沒有人可以在他地盤撒野，也令人好奇他維持不敗的原因。

今年7月印尼公開賽止步16強後，接下來除了提前退賽的泰國公開賽，桃田賢斗陸續在超級750系列日本公開賽、世界錦標賽、超級1000系列中國公開賽及周日才剛結束的超級500系列韓國公開賽都帶走冠軍，其中韓國站更是在決賽立刻寶島一哥周天成。

日本媒體詢問了桃田最近2個多月戰無不勝的秘訣，他謙虛回應：「就是內心不斷渴望勝利，總告訴自己還有很多懸而未決的狀況。」

韓國賽前一度傳出桃田賢斗因為連續出賽身心俱疲，有意放棄這站，但最後他還是選擇出賽，日本國家羽球隊韓籍教練朴柱奉透露，其實桃田韓國賽8強賽後，腹部肌肉有點拉傷，會感覺輕微疼痛，桃田補充：「到了韓國我其實已經非常疲憊了，有時候在場上無法保持專注，幸運的是我在關鍵分總能及時找回節奏，就是想著我要在這裡拿下勝利，比賽就一步一步慢慢前進。」

桃田賢斗下一站賽事是10月15日開打的超級750系列丹麥公開賽，大約可以休息2周左右，界是首輪對手是香港黃永棋，生涯交手桃田握有7勝1敗優勢。

(中時電子報)