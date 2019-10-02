國民黨主席吳敦義今（2）日表示，中共總書記習近平先生十月一日談話，不脫所謂「一國兩制」陳腔舊調。國民黨立場非常清楚，堅決反對台獨，也堅決反對一國兩制，中華民國創建108年以來，都是獨立自主的國家。

吳敦義說，國民黨主張「一中各表」的「九二共識」，是在一九九二年兩岸雙方經過兩輪談判後，我方簽請當時李登輝總統核定後，傳真給大陸海協會呈報對岸最高決策當局，這是歷史事實，也是兩岸和平穩定發展的重要基礎。

吳敦義今日下午於主持中常會時指出，香港反送中運動，即是中國大陸對一國兩制成為虛言。但中華民國與香港完全不同，我們有國號、國旗、國徽、國軍、國法，108年以來都是獨立自主國家，與香港不能相提並論，對於習近平先生在十一的談話，我們不能接受，如同港澳，是不可能的。

吳敦義強調，國民黨將堅定依據「一中各表」的「九二共識」，維護中華民國的國家尊嚴，也維護和平穩定的兩岸發展。

(工商 )