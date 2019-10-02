衛福部基隆醫院中醫師陳致舜診斷後，協助蔡男以針灸療程，沒想到痠痛無力的症狀因此明顯好了起來，日前終於重回到慢跑的行列。(吳康瑋攝)

衛福部基隆醫院中醫師陳致舜診斷後，協助蔡男以針灸療程，沒想到痠痛無力的症狀因此明顯好了起來，日前終於重回到慢跑的行列。(吳康瑋攝)

為健康就要多跑一點？年約60歲的蔡姓男子，因熱衷跑步，常參與各種賽事，日前因賽後膝蓋隱隱作痛，雙膝還有無力感，四處求醫，但持續無法好轉。經衛福部基隆醫院中醫師陳致舜診斷後，協助蔡男以針灸療程，沒想到痠痛無力的症狀因此明顯好了起來，日前終於重回到慢跑的行列。

陳致舜指出，近年健康意識抬升，許多人都加入慢跑的行列，但新手常因慢跑，造成哪裡拉傷、哪裡拐到，必須休息好久。他說道，這次蔡男的情形，非常常見，但若不去治療，恐怕會留下後遺症。

陳致瞬表示，蔡男是患了「髂脛束症候群」，又稱跑者膝，是常發生的運動傷害疾患。他說，髂脛束位於大腿側面，從骨盆髂骨一路向下延伸，最終到達小腿脛骨上端的厚實韌帶，在下肢活動時有穩定關節的作用。

舉凡在跑步、騎腳踏車、登山健行或舉重時，髂脛束的受力程度和頻率增加，就可能發炎，甚至磨損，此時跑者膝就會發生。常見症狀包含灼熱、針刺般痛感、腫脹等，可能限於接觸股骨外側髁的部位，但也可能沿著髂脛束上下蔓延至整個大腿側面。

陳致舜說，中醫在治療此病症，大多採用針灸，並依患部循行經絡取穴，也可取疼痛點穴位治療，搭配理筋手法及外敷貼藥，可有效的快速改善症狀。他也特別在現場示範復健、熱敷的方法，並笑稱，如果有不舒服，就要快點就醫。

(中時 )