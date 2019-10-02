台中市政府2日召開臨時市政會議，通過中央補助2020台灣燈會里山大地燈區2000萬元、原住民族燈區800萬元兩項墊付案，接續將送議會審查。市長盧秀燕說，明年燈會原由彰化承辦，因彰化棄權，台中為力拼節慶經濟，「挺身而出」，短短不到一年籌辦相當不易，市府將全體動員、全力以赴。

盧秀燕表示，各縣市爭取主辦燈會，至少須2至3年才能展現成果，市府要在短短不到1年時間籌辦，相當不易；明年台灣燈會原由彰化縣承辦，但彰化臨時棄權，且未來幾年燈會主辦權早已確定，台中錯過此次機會十分可惜，為了力拼節慶經濟，台中勇於挺身而出，毅然決定臨時接辦。

舉辦燈會勢必需要中央經費支持，盧秀燕指出，台中每年上繳稅金非常多，向中央各部會爭取經費理所當然，因為台中市民上繳的稅，比爭取回來的經費多太多，各局處都應積極向中央爭取預算，及時送議會審議。

農業局長蔡精強表示，行政院農委會水土保持局補助位於后里森林園區的「里山大地燈區」2000萬元、市府配合款500萬元，合計總經費2,500萬元，其中，市府配合款已編列109年度預算，前述中央補助款2000萬元考量執行需要，將由市府先行墊付。

原民會也提出中央原住民族委員會補助位於后里馬場園區的「原藝交響─原住民族燈區」800萬元墊付案，市府配合款1200萬元已編列於109年預算，合計總經費2,000萬元，兩案均經市政會議通過，將送議會審議。

(中時 )