▲林縣長會勘金瓜寮溪尾段兩岸缺乏保護，溪岸農園不斷遭受溪洪沖刷流失，林縣長當場允諾，優先

草屯鎮碧峰里段投9線史館路窄隘，臨稻田的路基駁坎多處坍損，常有居民騎車不慎摔落田中意外，縣長林明溱今2日下午實地會勘後，立即責成工務處動支75萬元，以開口合約，督促包商迅速修復外，並將路寬僅3米道路，拓寬為4米，1次徹底解決當地路窄危險的難題。

林縣長隨後轉往雙冬里會勘投12線舊中潭公路雙龍等3座隧道的照明不良問題，也當場應允動支95萬元改善3座隧道的照明設備，同時妥善整理居民擔心的大王椰子枝葉掉落的問題，以提升交通安全，林縣長說，他不敢說有求必應，但縣民的需要一定會盡全力達成。

接著林縣長又趕往雙冬里正在辦理疏濬工程的烏溪與金瓜寮野溪交界處，因金瓜寮溪尾段兩岸缺乏保護，溪岸農園不斷遭受溪洪沖刷流失，林縣長當即責成工務處水利工程科，優先規劃測設兩岸的護岸工程，估計所需經費約達500萬元，林縣長說，疏濬砂石是支撐南投縣免費學生午餐的重要財源，疏濬同時也應顧及臨溪地主的權益，趕緊趁枯水期做好護岸，來年就不怕再擔心洪水來襲了。

(中時 )