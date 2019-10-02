港人何韻詩遭潑漆案，北檢不服聲押涉案的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富2人，遭台北地院裁定交保，向高院提起抗告，高院今駁回北檢抗告，2人交保確定。對此，台北地檢署發言人陳玉萍表示，北檢尊重高院裁定。

(中時 )