潑漆獲交保 檢抗告遭駁 北檢：尊重高院裁定 18:012019/10/02 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港人何韻詩遭潑漆案，北檢不服聲押涉案的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富2人，遭台北地院裁定交保，向高院提起抗告，高院今駁回北檢抗告，2人交保確定。對此，台北地檢署發言人陳玉萍表示，北檢尊重高院裁定。 (中時 ) #高院 #北檢 #裁定 #台北 #潑漆 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選查賄起跑 新北檢推LINE檢舉 04:102019/09/28 地方新聞 何韻詩遭潑漆 國民黨譴責潑漆者 16:532019/09/29 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 17:182019/09/29 政治 929遊行驚傳潑漆 蔡英文宣示嚴辦 17:382019/09/29 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：不會允許繼續發生 18:242019/09/29 政治 一樣潑漆兩樣標準 羅智強批蔡英文 20:392019/10/01 政治 何韻詩遭潑漆案 檢諭令9嫌都交保 20:452019/10/01 社會 潑漆案檢抗告 主謀卻交保 04:102019/10/02 社會新聞 何韻詩潑漆2嫌獲交保 檢提抗告高院駁回確定 17:302019/10/02 社會 潑漆案檢提抗告 高院仍裁交保理由出爐 17:352019/10/02 社會 社會熱門新聞 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 重油刺眼搜救國軍痛苦 宅神不捨：快採購配備！ - 意外 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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