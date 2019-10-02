基督教芥菜種會發起的第5屆慈善藝術聯展今起至13日在板橋大遠百登場。（基督教芥菜種會提供／譚宇哲新北傳真）

基督教芥菜種會發起的第5屆慈善藝術聯展今起至13日在板橋大遠百登場，蔡瑞山、于傳騏等國內11位藝術家以「家鄉的美與善」為題，捐出20件總價值近百萬元畫作，邀請社會大眾響應認購，捐助公益慈善。

第5屆慈善藝術聯展今天下午舉辦開幕活動，新北市社會局副局長許秀能、畫家蔡瑞山、林和杉、陳珮瑜、楊淑虹、張皓為等人皆到場與會，共同將畫作呈現出台灣各地的家鄉美景，合力拚出一幅美麗的台灣地圖，象徵畫作參與公益慈善，讓家鄉的美與善被看見。

許秀能說，芥菜種會長期關懷弱勢兒少，近年來投入社區工作，感謝藝術家響應捐畫作，一起讓社區共好。

連續5年支持慈善藝術聯展的畫家蔡瑞山，畫齡超過40年，過去曾多次進入偏鄉，以繪畫記錄部落風光，此次他捐出「南山部落」與「那羅風情」兩幅作品，希望透過藝術創作，推廣社區鄰里互助的理念。

芥菜種會表示，慈善藝術聯展邁入第5年，今年義賣的20幅畫作利用彩墨、油畫、水彩等媒材創作，以「家鄉的美與善」為題，描繪台灣景物風光，也呼應芥菜種會投入的社區關懷工作，畫作義賣所得將投入芥菜種會弱勢孩童認養、食物銀行、長者照顧、青年就業培力等社區工作。

芥菜種會表示，慈善藝術聯展活動展期至10月13日， 10日下午2點至4點現場有體驗活動親子DIY彩繪帆布包活動，歡迎線上報名http：／／bit.ly／2m93wgE，藝術品義賣線上型錄網址 https：／／bit.ly／2mv2Y4G，認捐電話：(02)7705-9292。

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