台鐵汐科火車站月台加引道全長650米，為全台第二長車站，但現在被民眾抱怨，車站南北兩側路程長達10分鐘，上下班常需趕路，對孕婦、身障者更是不便，希望台鐵於月台中間加設驗票閘門，以利民眾進出。台鐵回應，汐科火車站月台中段是彎道，擔心民眾進出站時產生視線死角，無法注意到來往火車，不增設是安全考量。

新北市汐止區汐科火車站107年日均進出人次達17632次，是台鐵日均人次前40名中唯一的簡易車站，甚至贏過附近的基隆、七堵等大站，當地居民認為，汐科站的通勤量早已超越當初簡易站的設置。

民眾表示，汐科車站長650米，過於狹長，出入口只有南北兩側各一個，每次搭車都得走好久，而且月台不只長，還窄，顛峰時段不時會看到有民眾於月台邊緣行走，另外，南側部分沒有無障礙通道，如果孕婦、身障者要搭車，都只能繞至北側走至月台。

新北市議員廖先翔建議，台鐵可於月台中增設驗票閘口，方便民眾從左右兩側大同路或遠雄廣場進出車站。

台鐵回應，汐科車站當初是為了替汐止車站分流增設的，會如此狹長，主因是受限地形緣故，對於議員、民眾建議增設驗票閘門，台鐵表示，汐科火車站月台中段是彎道，擔心民眾進出站時產生視線死角，無法注意到來往火車，故而不增設，這是安全考量。

(中時 )