江姓船東夫婦哭訴，希望盡快幫忙找到失蹤的最後1名外籍漁工。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義勘災南方澳跨港斷橋，竟在媒體聯訪時大談政治。（張穎齊攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日崩塌，造成5名外籍漁工罹難、1名失蹤，國民黨主席吳敦義2日下午到場，聽交通部長林佳龍解說，豈料竟在媒體聯訪時，大談組發會主委李哲華調為智庫副執行長一事，勘災焦點直接被模糊，受訪結束後，船東更忍不住上前吼吳敦義「先幫我們找到人！」

吳敦義在勘災後，接受媒體聯訪時，針對李哲華被調職，他強調「沒有人吃虧、沒有人失業，也沒有薪水少一毛錢」，只是單純更換職務。

隨後，江姓船東夫婦看到吳敦義，立刻哭吼「先幫我們找到人！」吳敦義見狀趕緊耐心聽船東夫婦訴求，並突然擺出昔日「行政院長」的口吻，要求旁邊的林佳龍務必協助。

「現在最重要的就是找到人，其他都不管！」雇用這6名罹難失蹤移工的江先生表示，他平時都有顧好移工吃住，除基本工資外，還有額外的，每個月結束時，該給的獎金都有，漁獲量好的時候也會有獎金。

江先生說，漁工也會分享家事給他，他們平常就像朋友，漁工在和國外的小孩視訊，他也在旁，雖然聽不懂外國語言，但也會哈拉幾句，若不像朋友，他怎會這麼急著找？迄今也沒睡覺。江太太則在旁哭訴，先生都不進食，都她逼先生吃飯才肯吃，剛剛和吳敦義說，只希望先幫忙找到人！

(中時 )