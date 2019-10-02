北港朝天宮聘請工藝師仿舊重新雕塑四海龍王石雕。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）

北港朝天宮媽祖廟石牆上矗立四海龍王石雕，守護信眾100餘年，近日廟方移走「北海龍王」，四海龍王出現「三缺一」特殊情況，廟方解釋由於4尊石雕毀損嚴重，將移至朝天宮文物館收藏，再聘請工藝師仿舊重新雕塑，移走「北海龍王」主要是為了進行檢測。

朝天宮廟埕石牆上的四海龍王石雕，是於清光緒34年（1908年）廟方進行整建時，由大陸惠安派石雕工藝師所雕塑，至今已111年，4尊龍王由北港街、板橋林家、高雄潮州等地區信眾捐贈，各約90公分高，均有水龍座騎，其雕工精緻，在台灣十分少見。

朝天宮常務董事吳炳俊、監事陳金池表示，四海龍王石雕因年代久遠，毀損情況嚴重，為了保存百年古物，決定將4尊石雕收藏至朝天宮文物館，目前已聘請大陸福建省惠安地區石雕工藝師重新雕塑，由於朝天宮是國定古蹟，將報請文化部審核後進行石雕更換。

地方文史工作者指出，四海龍王石雕在921地震天災中僅輕微受損，但每逢朝天宮香盛期人潮眾多時，有民眾為了觀看陣頭表演攀爬上石牆，還把四海龍王石雕當成扶手物，長年下來毀損情況才會日益嚴重。

文史工作者說，來到朝天宮參拜者都是虔誠信眾，理應愛惜朝天宮的種種文物，有些信眾可能是無心之過，認為攀爬石雕並無大礙，其實石雕一旦毀損，用再多錢也無法回復最初原貌，建議廟方日後可在石雕周邊設置保護裝置，確保石雕不再受損。

(中時 )