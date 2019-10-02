達拉斯電影製片人傑夫·博爾頓（Jeff Bolton）剛才又發布一支與美國空軍轟炸機機組有關的影片，內容是B-52轟炸機的超秘密核子任務訓練，這是首次公布戰略轟炸機進行核子打擊的演訓影片，觀眾也第一次看到B-52飛行員的防輻射強光護目鏡，外觀如同星際大戰的風暴兵。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，從影片來看，這是美國空軍第96轟炸機中隊（根據一名飛行員的肩章），和第2轟炸機聯隊，他們從路易斯安那州巴克戴爾空軍基地(BarksdaleAFB)出發，進行了模擬核彈襲擊。

儘管目前透露的是剪輯後的50秒宣傳影片，但該剪輯仍然展示了一些有趣的細節：核武器面板、核武投放鈕和導航台，最重要的是，觀眾首次看到執行核武打擊任務時，飛行員額外裝備的極化鋯鈦酸鉛護目鏡，當核彈爆炸時，護目鏡會立即將鏡片變成深色，抵制輻射強光對飛行員雙眼造成的傷害。

投放B-61戰術核彈的B-52轟炸機。(圖/美國空軍)

博爾頓說：「隨著美國、中國大陸、俄羅斯、北韓之間，各國緊張局勢日趨加劇，B-52轟炸機變得愈來愈重要，它仍然擔任核打擊轟炸的任務，這也就是即使它已服役超過60年，在當今世界仍然如此重要的原因。」

JeffBolton.org B52 Experience

B-52H 溫層堡壘式(Stratofortress)是一款多用途重型轟炸機，最初是作為洲際的高空核轟炸機而設計的，但是多年來其作戰能力不斷提高，可以滿足不斷變化的國防需求。波音公司從1952年開始生產，於1962年10月交付了最後一架B-52H，總製造量為744架。美國空軍全球打擊司令部有76架現役的B-52，機況良好的B-52則封存在沙漠機坪當中，隨時等待美國空軍的招喚。

(中時電子報)