子瑜怒駁包養傳聞，怒嗆靠工作就能養活自己。(取自劉子瑜臉書)

20191002中天新聞 連千毅遭周刊爆「4後宮爭鬥」 2正妹否認喊告！

自封為直播天王的連千毅，在引發高雄直播主之亂後，風波依舊不斷，今(2日)被週刊爆料他不輸黑道火拚精彩的感情世界，不僅樂擁「真人版娜美」嬌妻石帕玉，在外頭還有辣模小三子瑜與美魔女小四；對此，子瑜稍早也在臉書怒斥小三一事，直指是惡意抹黑，已委託律師提告。

擁有火辣爆乳身材的子瑜，曾與連千毅在直播合作，日前被爆她其實是連千毅檯面上的情婦，連千毅不僅在追求期間問當時還有男友的她，「男友一個月給妳多少？」接著霸氣加碼擄獲佳人芳心，之後還金援子瑜去日本拍寫真，幫助她一圓星夢。

對於週刊爆料，子瑜稍早也在臉書火大怒駁小三傳聞，「沒有新聞可以爆了，往我這撒水。針對這新聞一開始沒有本人查證，惡意抹黑，以（已）委託律師處理！」針對接受連千毅的金援傳聞，她更是傻眼不已，更霸氣開嗆自己根本不需要人家包養，「傻眼傻眼～日本寫真在哪？連介紹網路劇在哪？我靠我工作可以養活自己還需要包養嗎」。

另外，被指是連千毅後宮之一的辣模子涵，也在社群網站表示不多作回應，一切由法律提告不實報導，感謝大家關心。

(中時電子報)